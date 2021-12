Änderungen ab 2022 im Mönchengladbacher Zoo : Tiergarten erhöht Eintrittspreise

Mönchengladbach. Ab dem 1. Januar 2022 gibt es zudem Neuerungen bei den Jahreskarten für den Zoo-Besuch. Und so wird die Tarifstruktur im kommenden Jahr aussehen.

Wer den Tiergarten in Odenkirchen besuchen möchte, wird in Zukunft ein paar Euro mehr am Kassenhäuschen bezahlen müssen. Gleichzeitig bekommen Besucher mehr Auswahlmöglichkeiten bei den Familienkarten. Das neue Preis-Konzept ist flexibler, aber auch etwas komplizierter als bislang. Ab 1. Januar 2022 wird es möglich sein, Jahreskarten für Einzelpersonen zu kaufen oder sich für eine „kleine Familienkarte“ zu entscheiden. Die kleine Jahreskarte für Familien gilt für einen Erwachsenen und alle Kinder bis 17 Jahren aus dem eigenen Haushalt. Sie wird 50 Euro kosten. Mit diesem Angebot sollen so beispielsweise Alleinerziehende erreicht werden. Die „große Familienkarte“ gilt für zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder bis 17 Jahre aus dem eigenen Haushalt. Dieses Ticket wird 80 Euro kosten.