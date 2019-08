Großes Fest rund ums Schloss : Das Mittelalter wird in Rheydt lebendig

Das Mittelalter wird in Rheydt lebendig

Das Nachtturnier beim Ritterfest 2018 auf Schloss Rheydt. So eine stimmungsvolle Szene dürfen die Besucher auch beim Ritterfest 2019 am kommenden Wochenende erwarten. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Ritter, Burgfräulein, altes Handwerk und Spiele aus früheren Tagen: Das alles gibt es vom 9. bis 11. August beim Ritterfest auf Schloss Rheydt. Neben Schaukämpfen können Besucher Spielmannsgruppen und Gaukler sehen.

Auch bei der neuen Auflage des von der städtischen Marketinggesellschaft organisierten Ritterfestes gibt es ein breites Programm mit besonderen Extras für die Besucher aus der Region. Da ist zum Beispiel ein mitteltalterlicher Markt; Musikgruppen mit neu zusammengestellten Liedern aus vergangenen Epochen treten auf, wie etwa die Band: „Ranunculus“. Auf dem Markt ist zudem Handwerkskunst aus dem Mittelalter erlebbar. Wer hungrig wird, findet Tavernen und Brätereien. Für Kinder gibt es ein eigenes Ritterturnier, Bogenschießen und Greifvogel-Vorführungen am Samstag und Sonntag. Zudem können die Jüngsten sich im mittelalterlichen Handwerk versuchen.

Teilnahme Interessierte können bis Mittwoch, 12 Uhr, teilnehmen und eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und dem Betreff "Ritterfest" an „aktionen.mg@rheinische-post.de schicken oder ein Fax, mit den gleichen Angaben an die Nummer 02161244269.

Verlosung Wir verlosen fünfmal zwei Eintrittskarten für das Ritterfest in Rheydt am, 09. - 11. August.

Zwischen den Turnierterminen fasziniert der Buhurt, ein mittelalterliches Ritterkampfspiel. Alle Wettkämpfe werden nach einem Regelwerk national und international ausgetragen. Zusammen mit den Deutschen Schwert- und Rossfechtern zeigen die Kämpfer aus dem In- und Ausland Disziplinen wie Schwert und Schild, Stangenwaffen und Ritterliches Langschwert im Modus fünf gegen fünf Kämpfer.

Die Atmosphäre in Berlin spornte Paula Schneiders an

Leichtathletik : Die Atmosphäre in Berlin spornte Paula Schneiders an

Mittelalter in Mönchengladbach

Mittelalter in Mönchengladbach : Kampf um Rheydt beim Ritterfest

Zum Ritterfest gehört auch ein mittelalterlicher Markt mit einem reichen Angebot vom edlen Geschmeide bis zur warmen Filzweste. Korbflechter, Stellwerker, Schmied, Steinmetz, Kerzenzieher, Stofffärber, Filzer und viele andere alte Berufe geben einen Einblick in ihre Handwerkskunst. Stilecht unter alten Namen: Bäckereyen, Brätereyen und Tavernen sorgen für ritterliche Kost.

Am Freitag- und Samstagabend bietet das Tavernenspiel auf dem mit Fackeln beleuchteten Konzerthof ein stimmungsvolles Programm mit dem Gaukler Jeremias und dem Gauklerpack, einer kleinen Spielmannsgruppe von Taschenspielern, Jongleuren, Tänzerinnen, Zauberern und anderen Gesellen. Der beliebte Narrenkai präsentiert seine Comedy-Jonglage mit perfekter Technik.

Die Eintrittskosten zu dieser Veranstaltung kosten für Erwachsene zwölf Euro, für Kinder fünf Euro. Mit den Tickets kann auch das Museum Schloss Rheydt besucht werden. Am Freitag startet das Fest um 18 Uhr und geht bis Mitternacht. Am Samstag öffnet das Schloss von elf Uhr bis Mitternacht seine Tore für die Besucher, während es am Sonntag von elf Uhr bis 18.30 Uhr offen sein wird.