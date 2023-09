Innenstadt von Mönchengladbach Sorge und Freude über möglichen Kaufhof-Nachmieter

Der Ausverkauf der Galeria-Kaufhof-Filiale an der Hindenburgstraße hat begonnen – zum 31. Januar 2024 wird das Geschäft schließen. Wer aber wird die rund 8500 Quadratmeter große Fläche im Zentrum von Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach danach anmieten? Dem Vernehmen nach kommt dafür das Textilhaus Sinn infrage. Offiziell bestätigt wurde diese Nachricht bislang zwar nicht, Informationen unserer Redaktion zufolge soll der Einzug in das Kaufhof-Gebäude jedoch bereits feststehen. Aktuell hat das Textilhaus Sinn seinen Sitz an der oberen Hindenburgstraße. Am derzeitigen Standort sollen allerdings Ungewissheiten wegen eines befristeten Mietvertrags eine Rolle spielen.