Mobilität in Mönchengladbach : Mobilitätsbefragung geht weiter

Mönchengladbach Zufällig ausgewählte Haushalte in Mönchengladbach werden zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt. Mitmachen sollen auch Bürger, die nur wenig unterwegs sind.

Mehr als 240 Mönchengladbacher haben sich bislang an der Haushaltsbefragung „Mobilität in Städten“ beteiligt, die seit Februar von der TU Dresden durchgeführt wird. „Damit liegt der bisherige Befragungsverlauf des über zwölf Monate angelegten Projektes absolut im Soll“, teilt die städtische Pressestelle mit. Die von der Stadt Mönchengladbach beauftragte Erhebung von Mobilitätskennzahlen soll wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung liefern. Dabei geht es unter anderem darum, ob und mit welchen Verkehrsmitteln Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen sie dabei zurücklegen.

Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wird beispielsweise auch nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Haltestellen und dem Zeitaufwand für die täglichen Wege gefragt. Rund 50 Prozent der bislang Befragten antworteten per Onlinefragebogen, der in vier Fremdsprachen zur Verfügung steht. Die andere Hälfte nutzte das Telefoninterview, um Auskunft über ihre Mobilität zu geben.

Die bislang positive Bilanz soll auch in den letzten Tagen vor den Sommerferien fortgeschrieben werden. Daher bittet die Stadt alle Haushalte, die in den kommenden Tagen Post erhalten, um eine freiwillige Teilnahme an der Befragung. Jeder Haushalt steht stellvertretend für einen Teil der gesamten Bevölkerung und wird deshalb gebraucht. Auch Personen, die nur selten unterwegs sind, werden ausdrücklich zur Mitwirkung aufgerufen, da das Verkehrsverhalten der gesamten Wohnbevölkerung erfasst werden soll. Die Adressen der ausgewählten Haushalte wurden per Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Mit der Durchführung der Erhebung hat die TU Dresden das Leipziger Institut Omnitrend GmbH beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst, anonymisiert und zur Auswertung an die TU Dresden übergeben. Die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes sei gewährleistet.