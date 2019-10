Informationsreihe im Gericht Mönchengladbach : „Alles was Recht ist“ – Infos zum Thema Strafrecht

Info

Was? „Alles was Recht ist“ – Podium zum Thema „Strafrecht“ in Zusammenarbeit von Landgericht Mönchengladbach, Rheinischer Post und Anwaltverein.

Wann? 5. November, 19 Uhr

Wo? Schwurgerichtssaal Landgericht, Hohenzollernstraße 157

Wie? Die Teilnahme ist kostenfrei, aber nur nach Anmeldung (und Bestätigung). Per E-Mail an aktionen.mg@rheinische-post.de oder per Fax an 02161-244269. Bitte schreiben Sie in die Betreffzeile „Alles was Recht ist“, geben Sie Ihre Mail-Adresse bzw. Fax-Nummer sowie für Rückfragen eine Telefonnummer an.