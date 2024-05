Kolumne Mensch Gladbach Stadt muss bei Ausgaben auf Diät

Mit öffentlichen Haushalten ist es ja so ähnlich wie mit ausschweifender Gemütlichkeit auf einem eingesessenen Sofa: Da ein Törtchen, dazu eine schnulzige Sitcom, ein paar Chips und Popcorn. Oder doch lieber angehenden Top-Models beim harten Workout zuschauen, während die Karamellschokolade mit Meersalz auf der Zunge schmilzt? Eigentlich müsste man sich ja auch bewegen. Aber das Sofa verlassen? Ach, nö. Vielleicht morgen. Und so sammelt sich Pölsterchen um Speckröllchen. Irgendwann ist man so aus der Form geraten, dass der Weg zurück nur noch mit unangenehmsten Methoden möglich ist.