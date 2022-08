Mönchengladbach erkundet : Eine Reise an die Grenzen der Stadt

Mönchengladbach Wo genau liegt der Mittelpunkt der Vitusstadt? Und wie sehen die äußersten Zipfel von Mönchengladbach aus? Wir haben die Antworten.

Der Frage nachzugehen, wie weit die Vitusstadt in welche Himmelsrichtung reicht, klingt einfach. Zumal die Stadt in ihrem „Statistischen Handbuch“ übersichtlich konkrete Zahlen nennt. 88 Kilometer misst die Stadtgrenze, die ein Gebiet von etwa 170 Quadratkilometern umfasst. Mönchengladbach ist, wenn man auf eine Karte blickt, 17 Kilometer breit und 18 Kilometer hoch. Aber wo ist der nördlichste Punkt, der westlichste, der topografisch höchste und der tiefste?

Auf der Suche nach der Antwort muss sich der Suchende durch so manches Gebüsch schlagen. Denn der südlichste Zipfel liegt in einem Waldstück in Wanlo, nordöstlich von Kuckum (Erkelenz). Die brach liegende Niers läuft genau durch diesen Zipfel, der aber derzeit eher einem Brennnessel-Feld gleicht. Und der westlichste Punkt ist erst gar nicht zu erreichen. Auch dieser liegt in einem Waldstück – im nicht zugänglichen Hauptquartier. Genau dort, wo der Knippertzbach einen Seitenarm gen „Queens Avenue“ ausfährt, endet das Mönchengladbacher Stadtgebiet und die Städte Wegberg (im Süden) und Schwalmtal (im Norden) beginnen.