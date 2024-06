Tour für einen guten Zweck Mönchengladbacher radelt nach Paris – und sammelt Spenden

Mönchengladbach · 1000 Kilometer in sieben Tagen auf dem Rad – das hat Timm Markmann vor. Der Gladbacher fährt mit dem Team Rynkeby Rhein-Ruhr per Rennrad von Essen in die französische Hauptstadt. Wie er sich vorbereitet hat und worum es geht.

26.06.2024 , 05:10 Uhr

Timm Markmann (28) im gelben Trikot des Teams, auf dem auch die Sponsoren der Aktion abgebildet sind. Die Hosen hat sein Arbeitgeber gespendet. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)