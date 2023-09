Veranstaltung in Mönchengladbach Mir-Festival bringt zum ersten Mal die Hego-Höfe zum Beben

Info

Ort Das Festival findet zum ersten Mal in den Hego-Höfen in der Veranstaltungshalle an der Egerstraße 2 statt

Datum Samstag, 30. September von 14 bis 24 Uhr – Eintritt frei

Programm regionale DJs, Tanzmusik von Hause bis Techno, experimentelle Musik, Workshops und Mitmach-Aktionen