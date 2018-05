Mönchengladbach: Mihkel Kütson lädt zur musikalischen Reise durch Italien

Mönchengladbach Die Niederrheinischen Sinfoniker widmen sich im 6. Sinfoniekonzert am 16. und 17. Mai italienischen Klängen.

Als Sehnsuchtsort ist Italien spätestens seit Goethes Entwicklungsroman "Wilhelm Meister" in Deutschland gesetzt. Generalmusikdirektor (GMD) Mihkel Kütson vermittelt seine Sehnsucht nach dem Land, das als Reiseziel dauerhaft beliebt ist, in Klängen. Das Programm des sechsten Sinfoniekonzerts kommt exklusiv italienisch daher - auch wenn die impressionistisch farbige Orchestersuite "Les Fresques de Piero della Francesca", die Bohuslav Martinu 1956 unter Rafael Kubelik in Salzburg uraufführen ließ, von einem Tschechen stammt. Doch das Werk bezieht sich auf die berühmten Fresken von Piero della Francesca aus dem 15. Jahrhundert, die Martinu in einer Kirche in Arezzo in Bann hielten.