Andrang bei Meldestellen in Mönchengladbach „Wir stehen hier seit 3 Uhr morgens“

Erste Sonnenstrahlen fallen auf die Häuser rund um den menschenleeren Gladbacher Hauptbahnhof, der Himmel über den Dächern leuchtet hellblau. Es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Genießen kann Yanisbel Gonzalez ihn nicht. Der Frust trieb sie in tiefster Nacht aus dem Bett – genauso wie ein Dutzend andere Mönchengladbacher, die vor dem Eingang des Vitus-Centers warten. „Wir stehen hier seit 3 Uhr“, sagt Gonzalez. Jetzt ist es 5.30 Uhr, und sie hat sich noch keinen Zentimeter bewegt. Die Türen der Meldestelle werden erst in anderthalb Stunden geöffnet. Gonzalez will unbedingt unter den Ersten sein, die eine Wartenummer bekommen. Anders gehe es nicht.