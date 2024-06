Andrang bei Meldestellen in Mönchengladbach „Wir stehen hier seit 3 Uhr morgens“

Ruslana Rakhalska ist in ihr Smartphone vertieft. Sie will sich ihre Heiratsurkunde anerkennen lassen. Vor zwei Jahren flüchtete die junge Frau aus der Ukraine, lebt nun in Mönchengladbach. In ihrem Heimatland habe sie sich nie mit so viel Bürokratie beschäftigen müssen, sagt sie. Ihre ukrainischen Dokumente sind alle in einer App gespeichert. Sie wird über Gesichtserkennung freigeschaltet, dann erscheinen Führerschein, Ausweis, Magisterzeugnis und auch die Geburtsurkunden ihrer Kinder. Sie wohne gerne in Mönchengladbach, sei sehr dankbar, aufgenommen worden zu sein, sagt die Ukrainerin. „Dass man so lange vor der Meldestelle warten muss, nervt zwar, aber gehört halt dazu.“