Alkoholisierter Fahrer : Mehrere Verletzte nach Verfolgungsfahrt in Mönchengladbach

Mehrere Verletzte nach Verfolgungsfahrt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 32-Jähriger hat sich in Mönchengladbach am frühen Mittwochmorgen eine Verfolgungsjagd mit einem Polizeiwagen geliefert. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der Mönchengladbacher war gegen 4 Uhr mit seiner Beifahrerin im Stadtteil Schrievers unterwegs, als er in eine Polizeikontrolle geriet. Der Fahrzeugführer reagierte allerdings nicht auf Anhaltezeichen. An einer Kreuzung missachtete er das Rotlicht einer Ampel und erhöhte seine Geschwindigkeit, berichtet die Polizei. Die Beamten fuhren mit Blaulicht und Martinshorn weiter hinter dem Fahrzeug her.