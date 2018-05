Mönchengladbach : Matinee zu Ballett "Souvenirs aus West und Ost"

Mönchengladbach Als letzte Ballettpremiere der Spielzeit findet am Sonntag, 3. Juni, "Souvenirs aus West und Ost" statt: Ballettdirektor Robert North hat darin viele eigene Erinnerungen auf witzige, lebensfrohe, poetische und nachdenkliche Weise in Choreografien umgesetzt. So fließt etwa seine biografische Station im Moskau und St. Petersburg der 1990er Jahren ein. Bei einer Matinee am Sonntag, 13. Mai, stellen Ballettdirektor Robert North, Ballettdramaturgin Regina Härtling und Bühnen- und Kostümbildner Udo Hesse ab 11.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

15 Uhr im Theater an der Odenkirchener Straße 78 das Konzept des Ballettabends vor. Matineeteilnehmer können ab 10.30 Uhr das Training der Compagnie besuchen. Der Eintritt für die Matinee beträgt 4 Euro. Karten gibt's unter 02166 6151-100 und auf www.theater-krmg.de.

(isch)