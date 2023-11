Will-Sommer-Grundschule Beim Martinszug leuchtet Rheindahlen von allen Seiten

Die Bewohner waren nicht nur dazu aufgerufen, den Zug finanziell zu unterstützen, sondern auch an der Wegstrecke zuzuschauen und sie, wo möglich, auch zu schmücken. Viele waren dem offensichtlich nachgekommen. In zahlreichen Fenstern und Vorgärten waren Martinslaternen zu sehen, viele hatten Kerzen auf ihre Fensterbänke gestellt. So leuchteten die Sterne von oben, die Laternen-tragenden Kinder von unten und von der Seite die Einwohner Rheindahlens.