Mittwoch, 15. November 2017

Gem. Grundschule Vitusschule (Hauptstandort), Lochnerallee 33, 41063 Mönchengladbach. 17 bis 18.30 Uhr. Ab Schule über Marktfeldstr. rechts bis zur Ampel, links in die Lindenstr., links in die Viersener Str., rechts in die Franziskaner Str., links in die Benediktinerstr., links in die Rubensstr., rechts in die Viersener Str., links in die Lochnerallee, rechts in die Bebericher Str., links in die Marienburger Str. zum Altenhein (dort zieht ein Teil einmal um das Gebäude)danach rechts in die Marienburger Str., links in die Lochnerallee zurück zur Schule.

Kath. Grundschule Meerkamp , Am Sternenfeld 155, 41238 Mönchengladbach. 17.30 bis 19 Uhr. Schulhof - Nesselrodestr. - Tackhütte - Nahestr.- Biesel - Merrkamp - Schulhof.