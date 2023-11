Umzug von Borussia Wenn St. Martin ins Stadion kommt

Rund um den Borussia-Park sind am Montagabend zahllose selbstgebastelte Laternen zu sehen gewesen – viele passenderweise natürlich in Schwarz, Weiß und Grün. Fohlen-Maskottchen Jünter lief einer leuchtenden Möhren-Laterne hinterher. Und den Umzug mit mehr als 3000 Teilnehmern führte Sankt Martin auf einem Schimmel an.