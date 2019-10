Mittwoch, 6. November Städt. Kita „Du & Ich“, Kammgarnstraße, Hardterbroich. Start: 17.45 Uhr. Städt. Kita „Haus der wilden Kerle“, Josef-Drauschke-Straße, Holt. Start: 17.30 Uhr. Kindergarteninitiative Sterntaler, An der Landwehr 50, Ohler-Ohlerfeld. Start: 17.45 Uhr. Tageseinrichtung für Kinder St. Margareta, Am Hasenberg 51, Hockstein. Start: 17.15 Uhr. Math.-Nat.-Gymnasium, Rheydter Straße 65, Hermges. Start: 17 Uhr. Kath. Grundschule Meerkamp, Schulhof, Am Sternenfeld 155, Giesenkirchen, Start: 17 Uhr. GGS Franz-Wamich, Buscher Straße 52, Hermges. Start: 17.15 Uhr. GGS Erich-Kästner, Scheulenstraße, Geneicken-Bonnenbroich. Start: 17.15 Uhr. GGS Astrid-Lindgren, Schmidt-Bleibtreu-Straße, Odenkirchen, Start: 17.15 Uhr. Kinder- und Familienzentrum Sausewind, Ev. Gemeindezentrum, Margarethenstraße 20, Stadtmitte. Start: 17.30 Uhr. Kath. Kindertageseinrichtung Regenbogen, Döhmenkamp/Grünanlagen, Hardt. Start: 18 Uhr. Ev. Verbundfamilienzentrum Kita Stadtblümchen, Gracht 31, Rheydt, Start: 18 Uhr. Städt. Familienzentrum Wildwiese, Hosterweg 23, Geneicken-Bonnenbroich, Start: 17.30 Uhr. Tageseinrichtung für Kinder St. Matthias, Günhovener Straße 97, Günhoven. Start: 17.30 Uhr. Denkmalpflege- und Heimatverein Beckrath, Beckrather Dorfstraße/An der Wey, Mönchengladbach-Beckrath. Start: 18 Uhr. Städt Kindertagesstätte „Kinderplanet“, Rüdigerstraße 38, Lürrip, Start: 17 Uhr. Tageseinrichtung für Kinder St. Anna, Pfarrwiese Annastraße. Start: 17.30 Uhr.