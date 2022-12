Krankenhaus in Mönchengladbach Urologie der Kliniken Maria Hilf ausgezeichnet

Die Auszeichnung trägt den englischen Titel „Certified Residency Training Programme in Urology“ (kurz RTPU) und wurde laut EBU bisher an 22 Einrichtungen in Deutschland (das statisches Bundesamt listet insgesamt 509) vergeben. Die Kliniken Maria Hilf gehören jetzt auch dazu. Das Zertifikat ist fünf Jahre gültig.