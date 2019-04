Krankenhaus in Mönchengladbach : Operation Logistik – so funktioniert eine Klinik

Die Mitarbeiter werden über die nötigen Patiententransporte via Smartphone informiert. In einem Jahr kommen gut 280.000 Transporte zusammen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Patienten transportieren, Betten reinigen, Arznei verteilen – hinter den Kulissen eines Krankenhauses arbeitet ein kompliziertes Räderwerk.

Wer als Patient in ein Krankenhaus kommt, hat andere Sorgen, als darüber nachzudenken, woher wohl die gesamte Wäsche kommt, wie der Transport zu Untersuchungen innerhalb des Krankenhauses geregelt wird, wie man das Essen am besten aus der Küche auf die Stationen bringt und wie die Mitarbeiter an ihre Kittel kommen. Ein Patient verlässt sich darauf, dass alles funktioniert, damit es ihm schnell wieder besser geht. Dass im Hintergrund sehr viele Menschen damit beschäftigt sind, den Krankenhausbetrieb am Laufen zu halten, entgeht ihm. Dabei ist es ein faszinierendes Räderwerk, das lautlos ineinander zu greifen hat.