1. Mai in Mönchengladbach Hier werden Maibäume verkauft

Bald stehen sie wieder in den Gärten und auf den Straßen am Niederrhein: die Maibäume. Mit einem Herz oder buntem Kreppband geschmückt, gelten die jungen Birken als romantischer Liebesbeweis. Das freie Schlagen der Bäume im Wald ist allerdings verboten. Deswegen die Stadttochter Mags auch in diesem Jahr wieder Maibäume aus den Forstbeständen und Wäldern rund um Mönchengladbach zum legalen Kauf an.