1. Mai in Mönchengladbach Ein Maibaum als Tradition und Statement

Mönchengladbach · Auch am Niederrhein hat es Tradition, eine junge Birke als Liebesbeweis zum 1. Mai aufzustellen. Die Mags hat am 30. April deswegen wieder Bäume aus dem eigenen Bestand verkauft. Wer alles da war, und was ihre Gründe sind.

01.05.2024 , 05:10 Uhr

Der Maibaumverkauf durch die Mags hat bereits Tradition. Der Verkauf findet in diesem Jahr bereits zum 13. Mal statt. Foto: Ronja Wirts