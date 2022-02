Mahnwache mit 350 Teilnehmern : Mönchengladbacher zeigen sich solidarisch mit der Ukraine

Zur Solidaritätskundgebung „#standwithukraine“ kamen die Teilnehmer jetzt auf dem Marktplatz in Rheydt zusammen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Eine Ukrainerin sprach bei der Mahnwache über die aktuelle Situation in ihrem Heimatland. Bürgermeisterin Gauselmann sicherte Platz für Flüchtlinge zu.

Die ukrainische Nationalhymne schallt aus einem großen Lautsprecher über den Rheydter Marktplatz. Eine Frau mit lockigem Haar, sie trägt ein Schild mit der Aufschrift „Stop war“ (Stoppt den Krieg) in der Hand, singt mit. Um sie herum tun es ihr einige Menschen gleich. Auch sie halten Schilder in den Händen: schwarze Schrift auf dem Blau und Gelb der ukrainischen Flagge. Es ist Samstagnachmittag. Hunderte Menschen haben sich auf dem Marktplatz eingefunden. Sie alle wollen ein Zeichen setzen für die Solidarität mit der Ukraine. Aufgerufen zur Mahnwache unter dem Motto „Stand with Ukraine“ (Der Ukraine beistehen) haben Bündnis 90/Die Grünen, die SPD, CDU und FDP sowie ihre jeweiligen Jugendorganisationen. Ausdrücklich nicht vor Ort waren unter anderem die Linke und die AfD.

„Ich bin überwältigt, wie viele Menschen hier sind“, sagt Bürgermeisterin Josephine Gauselmann (SPD) in ihrem Redebeitrag. Die Polizei gibt die Teilnehmerzahl später mit 350 bis 400 Personen an. Gauselmann ist eine von vielen Rednern. Die meisten Beiträge stammen von Lokalpolitikern. Sie alle verurteilen den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine scharf, sie alle sichern dem ukrainischen Volk Unterstützung zu. „Mönchengladbach ist ein sicherer Hafen. Wir sind in Rufbereitschaft und wir haben die entsprechenenden Räumlichkeiten, um Menschen aufzunehmen“, sagt Gauselmann. Beifall.

Doch es sind nicht nur Politiker, die an diesem Nachmittag das Wort ergreifen – oder, wie im Fall von CDU-Chef Jochen Klenner, die Gitarre, um „Wind of Change“ anzustimmen. Eine Frau, die sich als Natalia vorstellt und nach eigenen Angaben vor drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist, versucht zu erläutern, wie sich die ukrainische Bevölkerung und all jene, die Bekannte und Verwandte in dem Land haben, aktuell fühlen. „Uns kann niemand helfen, wir sind ganz allein“, sagt sie. „Unsere Soldaten machen alles, was sie können.“ Sie habe Angst um ihre Freunde und Bekannten, sagt Natalia, die in Deutschland das gefunden hat, was der Ukraine jetzt weggenommen werden soll: Freiheit, Demokratie, eine Zukunftsperspektive. Mit fester Stimme fordert sie Sanktionen für Russland und Unterstützung für die Ukraine.

Beides findet auch in weiteren Beiträgen an diesem Nachmittag seinen Platz. Daniel Winkens (FDP) spricht von „uneingeschränkter Solidarität“ für die Ukraine und bezeichnet den Angriff Russlands als „einen der schlimmsten Rechtsbrüche seit dem Zweiten Weltkrieg“. Julia Heinz (Grüne Jugend) spricht sich für eine visafreie Einreise der Ukrainer in die EU und eine unbürokratische Aufenthaltsverlängerung aus. Zudem warnen mehrere Redner vor der Propaganda Putins. Beiträge, Fotos und Videos müssten dringend überprüft werden, weil derzeit gezielt Fehlinformationen gestreut würden.

Leah Floh, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mönchengladbach, beschreibt das unermessliche Leid, das die ukrainische Bevölkerung ertragen muss. Sie appelliert an alle, konkret Hilfe zu leisten. Das sei etwa durch Spenden möglich, oder indem man selbst Flüchtige aufnimmt.