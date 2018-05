Mönchengladbach: Mags-Verwaltungsrat soll über Müllsystem beraten

Mönchengladbach 1802 Bürgeranträge für 35-Liter-Restmülltonnen lagen gestern dem Ausschuss für Beschwerden vor. Eine Entscheidung gab es nicht.

Die Reihen auf der Empore des Rheydter Ratsaals waren dicht gefüllt. Und auch im eigentlichen Saal saßen an den hinteren Tischen Bürger: OB Hans Wilhelm Reiners hatte die Politiker des Beschwerdeausschusses eigens in die vorderen Reihen beordert, damit die zahlreichen Besucher des Gremiums Platz fanden. Sie kamen im Wesentlichen aus dem Kreis der 1802 Mönchengladbacher, die mit einem Bürgerantrag indirekt gegen die Müllsatzung protestierten, die ab 2019 in der Stadt gelten soll. Ausgangspunkt des Aufbegehrens war bei den meisten die Forderung nach einer 35-Liter-Restmülltonne - so wie es die Grünen in einem Muster-Bürgerantrag auf ihrer Homepage vorformuliert hatten. Am Ende werden viele Bürger ratloser - und wohl auch aufgebrachter - das Rheydter Rathaus wieder verlassen haben. Denn diesem Ziel ihres Bürgerantrags kamen sie nicht entscheidend näher.