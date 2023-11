Konzert im Sparkassenpark Macklemore kommt 2024 nach Mönchengladbach

Macklemore, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Hammond Haggerty heißt, war zunächst Teil eines HipHop-Duos. Zusammen mit Ryan Lewis gelang der Durchbruch. Besonders populär sind die Lieder „Thrift Shop“ und „Can’t Hold Us“. Mittlerweile ist Macklemore als Solo-Künstler unterwegs und punktete mit Songs wie „Glorious“. Mit dem Album „Gemini“ (2017) landete er in den deutschen Top-10-Charts, in den USA erhielt er damit Gold. Dieses Jahr veröffentlichte der Musiker mit „Ben“ sein drittes Studioalbum. In der aktuellen Tour sind nur noch zwei Konzerte in Seattle (21. und 22. Dezember) angekündigt.