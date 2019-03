Lossprechung in Mönchengladbach: 241 neue Gesellen für das Gladbacher Handwerk

Lossprechung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Kreishandwerkerschaft sprach in einer Feierstunde die ehemaligen Auszubildenen los. Thema war der Fachkräftemangel.

In zwei Punkten waren sich alle Redner einig: Die Digitalisierung ist die Herausforderung der Zukunft und der Fachkräftemangel wird im Handwerk zunehmend spürbar. Die Mönchengladbacher Handwerksbetriebe können sich daher freuen, dass es nun 241 junge Gesellen mehr in den unterschiedlichsten Berufen gibt. In einer Feierstunde im Forum der Stadtsparkasse sprach Gerd Peters, der Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf, die nun ehemaligen Auszubildenden los.