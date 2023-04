RTL-Show „Wer wird Millionär?“ Warum ein Gladbacher für Günther Jauch zu den Besten gehört

Als fünfter Kandidat der Ostersonntag-Show war schon sein Einstieg ungewöhnlich: „Könnte ich bitte ein stilles Wasser haben? Das liegt mir mehr. Geht das?“, fragte er. Antwort von Günther Jauch: „Sie wissen, die Budgets...“ Es sollte nicht der einzige lustige Schlagabtausch zwischen dem Mönchengladbacher und dem TV-Moderator bleiben. Einzigartig war aber noch etwas ganz anderes in der Sendung: eine Panne bei der 200-Euro-Frage. Die lautete: „Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggen und Ravioli zusammenfassen?“ So weit, so gut. Aber die Antworten, die zur Auswahl standen, verblüfften: „A Schlüsselspieler, B Türstürmer, C Schlosstorwart, D Zylinderverteidiger“.