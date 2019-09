Stau bei Mönchengladbach : A52 wegen Lkw-Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Mönchengladbach Am Dienstagnachmittag gab es auf der A52 in Höhe Mönchengladbach einen schweren Unfall. Ein Lkw ist die Mittelleitplanke der Autobahn gekracht. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich um 16.26 Uhr auf der A52 in Fahrtrichtung Essen. Zwischen den Anschlussstellen Mönchengladbach und Mönchengladbach-Nord ist einem Lkw laut Polizei der linke Vorderreifen geplatzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, steuerte nach links und krachte in Höhe des Parkplatzes Wolfskuhl in die Mittelleitplanke.