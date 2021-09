Kandidaten, Entwicklungen, Ergebnisse, Reaktionen : So läuft die Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach

In Mönchengladbach ist die Briefwahl gefragt wie nie zuvor. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Liveblog Mönchengladbach In wenigen Tagen steht die Bundestagswahl bevor. Was Sie vorab schon wissen sollten und wie die Direktkandidaten abschneiden, erfahren Sie in unserem Liveblog.