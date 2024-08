Festival in Mönchengladbach Der Literatursommer geht mit noch mehr Lesungen weiter

Weitere Gastautoren sind der Bestsellerautor und Journalist Uwe Wittstock sowie der niederländische Erfolgsautor Ernest van Kwast in der Zentralbibliothek an der Blücherstraße 6. Am Dienstag, 20. August, stellt Uwe Wittstock seinen Sachbuchbestseller „Marseille 1940 – Die große Flucht der Literatur“ über das Schicksal deutschsprachiger Exilautoren in Südfrankreich zu Beginn des Zweiten Weltkrieges vor. In Marseille kreuzen sich die Wege zahlreicher berühmter Schriftsteller, Künstler und Intellektueller, die dort von mutigen Menschen Unterstützung, Hoffnung, Hilfe und Mitmenschlichkeit erfahren.