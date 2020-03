Liefer- und Abholservices in Mönchengladbach : Einzelhändler machen mobil

In Zeiten der Corona-Krise will Gabriele Stopka vom „Stopkas Bistronomie – food & friends“ ab Montag, 30. März, mit einem Lieferdienst starten – mit ihrem neuen Elektromobil. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher Händler stellen sich erstaunlich flexibel und einfallsreich auf die Corona-Krise ein. Wer seine Produkte auch ohne Ladengeschäft verkaufen möchte, für den sind die sozialen Netzwerke das Mittel der Wahl.

Antiquariat Auch das Antiquariat am St. Vith liefert kostenfrei nach Hause. Der Online-Katalog ist unter www.antiquariat-am-st-vith.de/ einsehbar. Bestellt werden kann telefonisch unter 02161 176957 und per E-Mail an antiquariat@t-online.de.

Lebensmittel Die Großen wie Rewe und Picnic machen es vor: Lebensmittel bis zur Haustüre liefern. Diesen Service bietet ab Montag, 30. März, auch Gabriele Stopka mit ihrem vegetarischen Bistro an der Bismarckstraße. Mit einem Elektromobil will sie Bestellungen in einem Umkreis von fünf Kilometern ausliefern. Zudem bietet sie sogenannte DayBags schon ab 6.30 Uhr morgens für Menschen in systemrelevanten Berufen. In die Tüte kommt genug gesundes und veganes Essen für einen Tag. Bestellungen können telefonisch unter 02161 9048715 oder E-Mail an hello@stopkas.de abgegeben werden. Mehr auf www.facebook.com/stopkasBistronomie.