Dritte Lichterfahrt in Mönchengladbach Landwirte demonstrieren mit geschmückten Traktoren

Die Zuschauer am Straßenrand konnten wieder eine farbenfrohe Demonstration erleben. Die Traktoren und Lkw waren über und über geschmückt mit Lichterketten, auch echte Weihnachtsbäume und leuchtende Schnee- und Weihnachtsmänner waren an den Fahrzeugen montiert. Und in einem Motorrad saß ein Fahrer in komplettem Santa-Claus-Outfit.