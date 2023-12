Geschmückte Traktoren Wann die Lichterfahrten in Mönchengladbach stattfinden

Treffpunkt ist der Marktplatz in Schelsen (Gereonstraße, Ecke Corresburger Weg). Von da aus geht es in Richtung Giesenkirchen, vorbei am Caritaszentrum (Konstantinstraße) und zum Markt, wo die Trecker eine Runde fahren und über die Dömgesstraße das Jüchener Stadtgebiet ansteuern. Dort geht es über die Dörfer Waat, Wey, Hoppers und Neuenhoven nach Stessen, Bedburdyck und Aldenhoven sowie Gubberath, um dann Jüchen zu erreichen. Im Anschluss werden noch Garzweiler, Kelzenberg, Schaan und Otzenrath sowie Hochneukirch und Hackhausen angefahren. In Jüchen (am Rewe) löst sich die Demonstration auf.