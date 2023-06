Nach Vorfall auf Sylt Flughafen Mönchengladbach schützt sich vor Klimaaktivisten

Eine Aktion der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ auf der Nordseeinsel Sylt in der vergangenen Woche hat auch in Mönchengladbach für Aufsehen gesorgt. Auf Sylt verschafften sich Aktivisten Zutritt zum Rollfeld, besprühten dort einen Privatjet mit oranger Farbe und klebten sich als Zeichen des Protests auf den Tragflächen fest. Das Flugzeug aus Österreich mit dem entsprechenden Kennzeichen ist in Mönchengladbach gut bekannt: Es startet und landet regelmäßig am Airport an der Niers, es ist in Mönchengladbach stationiert. Betreiber ist die österreichische Austin Jet Holding GmbH. Und Halter ist ein Geschäftsmann aus Grevenbroich.