Lesung in Mönchengladbach Mit Durs Grünbein zärtlich in den Untergang

Ist nicht Erinnerung der Nährboden, in dem das Heute und das Morgen gedeihen? Durs Grünbein jedenfalls, der angesehene und reich dekorierte Lyriker, Verfasser viel beachteter aktueller Kommentare zu Zeit und Welt, hat sich für sein erstes ausgedehntes Prosawerk „Der Komet“ an eine ganz persönliche Erinnerungsarbeit begeben. Die führt ihn zu seinen Wurzeln: zu seiner Großmutter Dora, das Mädchen vom schlesischen Lande, wie sie die Liebe nach Dresden führt, der prächtigen Elbmetropole, in der sie die Nazizeit erlebt und den schrecklichen Bombenhagel, der Zerstörung und Zeitenwende zugleich war.