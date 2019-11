Lesung in der Citykirche : Jüdische Märchen voller Humor

Mönchengladbach Paula Quast und Henry Altmann gestalten das Programm mit einer Lesung und einem farbenreichen Klangteppich.

Zu einer „Jüdischen Märchenlesung“ mit Musik lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ein. Die Veranstaltung in Kooperation mit dem Katholischen Forum und der Gleichstellungsstelle der Stadt startet am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr in der Citykirche am Alten Markt. Paula Quast und Henry Altmann gestalten das Programm. Feiner Witz und tiefer Sinn zeichnet jüdische Märchen aus. In ihnen verbinden sich die Weisheit und der Humor dieser Erzähltradition mit den Farben und der Fabulierfreude des Orients. Mit ihrer warmen, tiefen Stimme und der klaren, akzentuierten Sprechweise zieht Paula Quast die Zuhörer in ihren Bann. Henry Altmanns musikalische Virtuosität und sein Einfallsreichtum gestalten farbenreiche Klangteppiche, die für gespannte Erwartung, befreites Schmunzeln oder begeistertes Staunen sorgen.