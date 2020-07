Lesung in Mönchengladbach : Mörderische Sommerlektüre

Krimiautor Arnold Küsters wurde 1954 geboren und studierte nach dem Abitur Englisch und Pädagogik. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Arnold Küsters hat zwei neue Kurzkrimis geschrieben: „Der Tod kommt auf Socken“ und „Kann mal jemand Fisch?“. Am 26. Juli liest der Mönchengladbacher Autor im Schlosspark Wickrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Der Auftakt setzt auf Tempo, reiht im nervösen Duktus Wörter, Satzfragmente, Ausrufe. Die entpuppen sich im Staccato bald als das fiebrige Gedankenspiel eines Ich-Erzählers in Panik. Wiederholungen von gereihten Kurzsätzen und Verben um ein angstvolles Atmen und Zögern fangen spannungsgeladen die Not eines namenlosen Protagonisten ein. „Der Tod kommt auf Socken“ überschreibt Arnold Küsters den Kurzkrimi. Auf neun Seiten baut der Autor Spannung auf, die sich im überraschenden Finale entlädt. Die Erzählung ist eingebunden in die von Karoline Adler zusammengestellte Anthologie „Urlaubs-Lesebuch“ mit einer Sammlung von 23 Geschichten. Das Taschenbuch passt in beinahe jede Reisetasche.

Daneben wäre vermutlich noch Platz für die von Ralf Kramp herausgegebene Anthologie „Das Campen ist des Mörders Lust“ mit 19 Erzählungen. Küsters Kurzkrimi „Kann mal jemand Fisch?“ ist eine davon. Der Mönchengladbacher Autor erzählt von einem tödlich endenden Campingurlaub im englischen Cornwall. Während des Studiums und auch noch in den 1990er Jahren campte er häufiger, fast ausschließlich in England. Da regne es längst nicht so viel wie angenommen, so Küsters. Einer der Campingplätze lag unmittelbar an einer Klippe. Eine gefährliche Klippe spielt übrigens auch im Kurzkrimi eine Rolle. Ausgangspunkt ist ein Beziehungsdrama: Hauptfigur Gerda hegt offensichtlich nicht mehr allzu große Sympathien für Ehemann Erwin. Zunächst eher lustlos, dafür aber mit bösen Gedanken reist sie mit dem Gatten im Caravan. Reizvolle Naturerscheinungen interessieren Gerda zuvörderst in ihrer Tauglichkeit für mörderische Absichten. Auch diese auf 23 Seiten erzählte Kriminalgeschichte endet mit einer unerwarteten Wendung.