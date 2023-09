Tagebaukante, Restsee, Autobahn Das sind die Folgen der Leitentscheidung für Mönchengladbach

Die NRW-Landesregierung hat jüngst die neue Braunkohle-Leitentscheidung für das Rheinische Revier in den Landtag eingebracht. Das (ohne Anlagen) 30-seitige Papier schnürt fest, wie der vorgezogene Kohleausstieg realisiert werden soll, wie es mit bereits umgesiedelten Tagebaudörfern weitergeht, und wo die Abbruchkante verlaufen darf. „Die Entscheidung leitet und entscheidet, und erfüllt daher auch die Erwartungen der Menschen in unserer Region zu Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Klarheit“, heißt es von den Mönchengladbacher Landestagsabgeordneten Lena Zingsheim-Zobel (Grüne) sowie Jochen Klenner und Vanessa Odermatt (beide CDU) in einer Mitteilung. Doch welche Entscheidungen betreffen die Vitusstadt?