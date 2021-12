Leerstehende Britenhäuser in Mönchengladbach : Das Ende eines „Lost Place“

Mönchengladbach Der Anfang vom Ende der verfallenen Britensiedlung im Nordpark hat begonnen. Stadt und Entwicklungsgesellschaft EWMG erklären, was kürzlich geschehen ist und wie es nun mit den alten Wohnhäusern weitergeht.

Wer öfters an der Lilienthalstraße spazieren geht, dem bietet sich seit kurzem ein ungewohnter Anblick: Bäume und Büsche liegen gestapelt am Rand der Hugo- Eckner-Straße, die seit langem kaum noch jemand legal betreten hat. Durch die Rodungen lässt sich das Ausmaß der Zerstörungen und die Menge der Graffiti an den leerstehenden Häusern noch genauer erkennen. „Die Gebäude mussten freigeschnitten werden, um den Abriss vorzubereiten“, sagt Stadtsprecher Mike Offermanns „Die Leitungen für Gas, Wasser und Strom müssen auf dem Areal flächendeckend stillgelegt werden.“

Was das genauer bedeutet, erklärt Stefanie Rink von der EWMG/WFMG: „Die leerstehenden Gebäude auf dem Areal sind vom Netz genommen, die Zähler wurden ausgebaut. Die Versorgungsleitungen im Gebäude sind somit außer Betrieb. Vorlaufend zum Gebäudeabriss muss nun noch der zuständige Netzbetreiber, die NEW Netz GmbH, die Hausanschlussleitungen vom öffentlichen Netz zurückbauen. Die EWMG ist diesbezüglich mit der NEW in Kontakt.“ Und: „Der Abriss ist für Mai/Juni 2022 geplant. Vorlaufende Ausschreibungen und Konzepterstellung sind bereits in Arbeit“, sagt Rink.