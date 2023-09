Bei Sabine Eicker in Rheydt So einladend kann Leerstand aussehen

Bei einem Spaziergang durch die Rheydter Innenstadt fällt sofort auf, dass viele Geschäfte leer stehen – und das teilweise schon seit Jahren. Während für die Dreharbeiten zur Serie „A Better Place“ einigen Läden zumindest vorerst neues Leben eingehaucht wurde, reiht sich besonders auf der Hauptstraße ein Leerstand an den nächsten. Die Schaufenster sind abgeklebt oder geben den Blick frei auf leere Räume und kahle Wände. Doch es geht auch anders. Das zeigt Sabine Eicker in Haus Nummer 53.