Suche nach Lösungen in Mönchengladbach „Wir brauchen für die Innenstädte leider die Brechstrange“

Die Probleme sind bei einem Spaziergang durch die Innenstädte von Gladbach und Rheydt unübersehbar: Immer wieder stehen Läden leer, Häuser sind marode und entsprechen längst nicht mehr modernen Wohnstandards. Etwas daran zu ändern, ist für die Stadtverwaltung im Fall von privaten Gebäuden schwierig. Schließlich wollen nicht alle Eigentümer in ihre Häuser investieren. So finden sich etwa in Rheydt oft Nachmieter für sanierungsbedürftige Wohnungen mit entsprechend niedrigen Mieten, teilt die Stadt mit. Einige Eigentümer sehen dann keine wirtschaftlichen Vorteile darin, das Haus baulich aufzuwerten. Kostenpflichtiger Inhalt Sie sollen in Zukunft aber mehr in die Pflicht genommen werden.