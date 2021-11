Gewalttat in Mönchengladbach : Lebensgefährlich Verletzter an Kiosk aufgefunden – Mordermittlungen

Mönchengladbach Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Mann am Freitagabend an einem Kiosk in Mönchengladbach gefunden worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Ein lebensgefährlich verletzter Mann ist am Freitagabend im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen an einem Kiosk aufgefunden worden. Ein Notarzt behandelte den Mann nach Polizeiangaben vor Ort, anschließend brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Polizei keine näheren Angaben zu seinen Verletzungen machen, hieß es. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

(bora/dpa)