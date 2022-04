Joggen in Mönchengladbach : Laufstrecken für Anfänger und Fortgeschrittene

Joggen in Mönchengladbach

In Mönchengladbach gibt es zahlreiche Laufstrecken, die für jeden Trainingsstand geeignet sind (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Mönchengladbach Nur nicht überfordern, ist die Devise für gesundes Joggen. In der App Komoot haben Sportler für jeden Bedarf Strecken in der Stadt hinterlegt. Hier gibt es eine Übersicht.

Laufen schön und gut – aber wo lang denn nur? Da können Erfahrungen anderer Läufer wertvoll sein. Viele zeichnen gelaufene Strecken mit Apps wie Komoot auf und stellen die Route anderen Nutzern über diese Plattform zur Verfügung. So finden auch erfahrene Läufer spannende neue Routen. Diese lassen sich auf das Smartphone und unter Umständen auch auf die Smartwatch laden, sodass man damit unterwegs navigieren kann. Auch für Mönchengladbach gibt es auf dieser Plattform viele Strecken. Hier einige von ihnen.

Für Anfänger

Schloss Rheydt - Runde von Eiger Mit 4,9 Kilometern Länge eine gute Distanz für Einsteiger. In Neersbroich geht es zunächst ein Stück über Asphalt, dann biegt man ins Grüne ab und über die Niers in den Wald hinterm Schloss. Der Abschnitt durch den Forst ist in Herbst und Winter nach Regenperioden allerdings oft matschig!