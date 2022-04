Treffpunkte für Jogger : Diese Lauftreffs gibt es in Mönchengladbach

Auf geht‘s: Beim Lauftreff Volksgarten starten Jogger regelmäßig zu unterschiedlich langen Runden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Joggen ist – richtig praktiziert – nicht nur gesund. Wer sich einer regelmäßig lostrabenden Gruppe anschließt, findet vielleicht auch neue Freunde.

Von Susanne Jordans

Rolf Taubner plagt zurzeit ein Fußleiden. Trotzdem läuft er beim Lauftreff Volksgarten als Betreuer mit. Das macht der 81-jährige Gründer des Treffs nun seit 37 Jahren. „Ich war als Kind schon sportlich, habe Fußball gespielt, war Mitglied bei Borussia“, erzählt er. Gerade ist er die 7,9-Kilometer-Strecke durch den nahen Bungtwald gelaufen, außer Atem ist er nicht. Als er mit 40 Jahren mit dem Fußballspielen Schluss machte, begann er mit dem Laufen: „Und damit habe ich nie mehr aufgehört.“ Der Ausdauersport faszinierte ihn von Anfang an so sehr, dass er seinen Laufbetreuer-Schein bei der Leichtathletik-Gemeinschaft Mönchengladbach (LGM) machte. Alle drei Jahre absolviert er einen Kurs, um den Schein verlängert zu bekommen.

Von seiner Leidenschaft und Erfahrung profitieren die 50 Teilnehmer des Lauftreffs regelmäßig an zwei Abenden in der Woche. Die Frauen und Männer kommen aus Mönchengladbach, Viersen und Korschenbroich am Treffpunkt Carl-Diem-Straße zusammen, um dann in Gruppen loszulegen. Gelaufen wird jeweils etwa eine Stunde lang. „Ich mag diese Routine“, sagt die 63-jährige Jitka. Sie ist seit fünf Jahren dabei, ihre Laufbegleiterin Susanne – man duzt sich unter Läufern – seit sieben. Keine Lust aufs Laufen haben sie selten: „Wenn es in Strömen regnet, oder bei starkem Wind ist es nicht so schön. Wichtig ist aber, etwas für sich selbst zu tun, gesund zu bleiben“, so Jitka. Und ihre Begleiterin ergänzt: „Es geht uns nicht um Höchstleistungen, wir wollen nur unsere Fitness erhalten. Wir laufen in gemächlichem Tempo.“ Sie unterhalten sich während des Laufs, dabei vergessen sie die Anstrengung, wie sie sagen.

Nach den Laufrunden trinken sie alle gemeinsam am Treffpunkt Apfelsaft und Wasser, daheim geht es dann unter die Dusche. „Ein schöner Abschluss des Tages“, findet Birgit, die an den Gruppenläufen schätzt, dass man dabei von den anderen mitgezogen wird. Um das Wir-Gefühl zu untermauern, finden auch gemeinsame Weihnachtsfeiern und Fahrradtouren statt.

Laufen eignet sich für jedes Alter, vorausgesetzt, man ist gesund. Wenn man in der Gemeinschaft laufe, sagt der 68-jährige Norbert, überwinde man den inneren Schweinehund. „In der Gruppe entwickeln sich auch Freundschaften, man tauscht sich aus, hat aber auch den Druck, den anderen etwas zu beweisen.“ Uwe, 52, geht an die Sache schon mit einem gewissen sportlichen Anspruch heran, damit ist er nicht der einzige: „Fitness-Tracker sind auf dem Vormarsch, diejenigen, die keinen haben, sind auch bei uns in der Minderheit. Bei den Trackern geht es um Ehrgeiz und Kontrolle. Das Ganze artet nicht in einen Wettlauf aus, aber man läuft schon mit der Uhr.“

Fünf Distanzen gibt es beim Lauftreff Volksgarten, neben der 7,9-Kilometer-Strecke sind das Runden von 3,7, 5,5, 8,9 und 10,9 Kilometern. Die Strecken sind farblich unterschiedlich markiert. Der 65-jährige Josef schätzt vor allem die Schönheit der Natur im Volksgarten und im Bungtwald. „Hier sind alle Strecken einfach angenehm zu laufen. Und wer sich verletzt, fängt in dieser wunderbaren Umgebung mit der kleinsten Distanz wieder von vorne an.“

Neben Lauftreffs bieten auch Sportvereine Gruppenläufe an, wie etwa der Turnverein 1848 in Eicken. Auch bei diesen Angeboten stehen Geselligkeit und neben dem Laufen Ausflüge oder Fahrradtouren auf dem Programm. Andere Formate richten sich gezielt an bestimmte Teilnehmergruppen. So will der Gutenachtlauf Mönchengladbach, der immer bei Vollmond um 20.30 Uhr ab Schloss Rheydt startet, um auf Tierleid aufmerksam machen. Der nächste Lauf des Vereins ist am Samstag, 16. April. Gelaufen wird ein Rundkurs von fünf bis sieben Kilometern Länge. Die Geschwindigkeit richtet sich nach den Gruppenteilnehmern.