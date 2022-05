Kandidaten und Termine in Mönchengladbach : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach wissen müssen

Mönchengladbach Kandidaten, wichtige Termine vor der Wahl, Wahlkreise – rund 190.000 Mönchengladbacher sind am 15. Mai 2022 dazu aufgerufen, neue Abgeordnete und Parteien für den Landtag zu wählen. Das sollten Sie vorher dazu wissen.

Wie viele Mönchengladbacher dürfen wählen?

185.000 Wahlbenachrichtigungen wird die Stadt nach eigenen Angaben Mitte April versenden. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die vor dem 15. Mai 2004 geboren wurden, also am Wahltag volljährig sind. Sie müssen am 42. Tag vor der Wahl (3. April) in Mönchengladbach gemeldet sein und werden dann ins Wählerverzeichnis eingetragen. Wer danach noch hinzuzieht oder nicht im Wählerverzeichnis steht, kann auf Antrag bis zum 24. April 2022 nachgetragen werden. Aber auch danach gibt es noch Einspruchsmöglichkeiten. Wahlberechtigt sind die Bürger, die bis spätestens 29. April 2022 ihre Hauptwohnung in Nordrhein-Westfalen haben (in diesem Fall in Mönchengladbach). 2017 waren bei der Landtagswahl in Mönchengladbach 190.503 Bürger wahlberechtigt.