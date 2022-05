Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Das ist die CDU-Kandidatin Vanessa Odermatt

Von Zahlen sei sie nur selten genervt, sagt die 32-Jährige. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Schon seit 2007 ist Vanessa Odermatt bei der CDU. Erst Junge Union, jetzt Mutterpartei. Wo sie Mitglied wird, besetzt sie auch schnell Positionen. Jetzt will sie in den Landtag. Was Heimat für sie ist und welchen Job sie mal machen wollte.

Ihre Lieblingstiere waren früher Delfine. Steht auf ihrer Homepage. „Sind sie eigentlich immer noch“, sagt Vanessa Odermatt. Aber in Wickrath gibt es keine. Und deshalb wurde das auch nichts mit ihrem Traumberuf Meeresbiologin. Zu weit weg von Mönchengladbach, das Meer. Die CDU-Kandidatin will nicht weg. Aufgewachsen in Wickrath, Abi in Odenkirchen. Für die Ausbildung ging es dann zeitweise nach Nordkirchen in den Kreis Coesfeld. Aber die Verbundenheit blieb, zur Region und zum Brauchtum. Erstes Schützenfest mit vier Jahren, bis heute aktiv im Heimatverkehrsverein.

Und wenn Vanessa Odermatt irgendwo mitmacht, landet sie häufig auch in Positionen. Schon im Abiball-Komitee wurde jemand für Finanzen gesucht – Vanessa Odermatt wurde Kassiererin. In der Schützengesellschaft ist sie Finanzverwalterin, im Karnevalsverein Rittmeisterin, in der CDU Mönchengladbach Schatzmeisterin. „Ich finde, wenn man selbst keine Aufgabe übernimmt, darf man sich später auch nicht beschweren, wenn etwas nicht läuft“, sagt sie. Statt eines Delfins hat die 32-Jährige ein Pferd. Zoe, vier Jahre alt, steht auf einem Hof in Wickrath und kann noch nicht geritten werden, zu jung. Trotzdem ist Odermatt mehrmals in der Woche hier, oft bevor es zu Wahlkampfveranstaltungen geht. So auch heute. Gummistiefel an den Füßen, Zopf im Haar, pinkes Oberteil. Anders als auf den Wahlplakaten. Manchmal habe sie gar nicht wahrgenommen, dass sie das ist. Schon vor Ostern hingen die Schilder mit ihrem Kopf drauf, Parteifreunde und ihre Eltern halfen.

Seit Mitte April hat Odermatt Urlaub. Das Ministerium für Finanzen des Landes muss vor der Wahl ohne sie auskommen. Bisher habe es noch keine Finanzministerin im Land gegeben, sagt Odermatt. Neuer Traumberuf? Wäre was für sie, aber ein festes Ziel sei es nicht. Mitglied der CDU ist die Ratsfrau seit 2007. Damals war sie 17. Dass die CDU nichts für junge Menschen ist, würde sie nicht sagen. Als Volkspartei decke man eben alle Bereiche ab. Und auch im Wahlprogramm macht die CDU die großen Fässer auf: Sicherheit, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Stärke. Alles wichtig, sagt Odermatt. In Mönchengladbach besonders auch Polizei, Nahverkehr, Arbeitslosigkeit, Familienpolitik. Bei Letzterem könne die Stadt vom Dorf lernen, da unterstützten sich die Familien gegenseitig. Dafür sei der ÖPNV in die ländlichen Gebiete Mönchengladbachs ausbaufähig. On-Demand-Angebote sind Odermatts Lösung. Sie geht von einem knappen Wahlergebnis im Süden aus.

Eins scheint aber sicher: In Wickrath will die Finanzwirtin bleiben, auch als Abgeordnete.