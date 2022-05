Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Das ist SPD-Kandidat Michael Roth

Der 34-Jährige ist verheiratet und zweifacher Vater. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Der zweifache Familienvater steht für die Sozialdemokraten im Wahlkreis 50 (Mönchengladbacher Süden) zur Wahl. Über seine Person und seine Politik.

Wer sagt, dass ein Rechtsanwalt nicht auch handwerklich begabt sein kann? Michael Roth jedenfalls ist beides. Aufgewachsen in Fürth, hat der heute 34-Jährige viel Zeit auf einer Landwirtschaft der Familie verbracht und sich so einige Male die Hände schmutzig gemacht – im positiven Sinne. Der Wunsch, später Jurist zu werden, kam ebenfalls im Kindesalter, der Hang zur Politik aber deutlich später. 2016 ist Roth der SPD beigetreten – im selben Jahr, in dem er in die Vitusstadt zog. „Die Stadt hat etwas, sie ist groß, aber auch gemütlich“, sagt der Wahl-Venner.

Dass er relativ neu auf dem politischen Parkett ist, hat ihm bisher keine Steine in den Weg gelegt. Bald nach einem Umzug wurde er in den Vorstand des SPD-Ortsverein Wickrath (seinem damaligen Wohnort) gewählt, heute ist er Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Beisitzer im Vorstand der SPD-Mönchengladbach – und steht jetzt als Landtagskandidat zur Wahl. Im Wahlkreis 50 hat Roth große Fußstapfen zu füllen, stand doch 2017 Hans-Willi Körfges (67) an seiner statt und zog über die Liste ein. Roth hat Listenplatz 110. Doch er ist optimistisch gestimmt, macht Wahlkampf bei den Menschen, zieht von Tür zu Tür, verteilt Flyer und verzichtet dabei auf das ewige „in den Mittelpunkt Rücken“ seiner Person. Von Begegnungen mit Bürgern, die maßvoll auf den sozialen Medien beworben werden, erzählt er mit Leidenschaft. Dann leuchten seine Augen auf und es sprudelt aus ihm heraus.

Als „Aktenfresser“ bezeichnet Roth sich selbst. Sich durch unzählige Schriftstück zu arbeiten, in die Tiefe der Materie einzudringen und dabei den Überblick zu behalten, gehöre zu seinem Arbeitsalltag. Diese Eigenschaft komme ihm auch in der Politik zugute. Das „Aktenfressen“ verschiebt sich meist in die Abendstunden. Roth ist verheiratet und zweifacher Vater. Arbeit, Kinder, Politik – so sieht ein typischer Nachmittag bei Roth aus. Hobbys darüber hinaus (früher Fußball, Basketball, Boxen, Theater) könne er sich kaum leisten. „Ehrlich gesagt habe ich dafür keine Zeit.“

Faire Bildungschancen für alle hat sich der Familienvater auf seine Agenda geschrieben. Damit soll eine bessere Zukunft für Kinder und Jugendliche gewährleistet werden. Und es brauche langfristig sichere Arbeitsplätze. „Wir müssen aufhören immer nur von Wahl zu Wahl zu denken“, sagt Roth, der Pläne auf Jahrzehnte befürwortet. Die Landtagswahl geht der junge Politiker ergebnisoffen an: „Ich glaube, dass es klappt. Aber es ist auch okay, es nicht zu schaffen“, sagt er offen heraus. Denn schon im Wahlkampf habe er für die Menschen etwas bewegen können.