Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Die Grünen-Kandidaten für den Landtag

Mönchengladbach Während es Martin Wirtz schwer haben wird, ins Parlament zu rücken, ist der Weg für Lena Zingsheim-Zobel klar. Das sind die Schwerpunkte der beiden Direktkandidaten.

So wenig Wirtz damit rechnen dürfte, ins Landesparlament einzuziehen, so sehr bereitet sich Zingsheim-Zobel darauf vor. Sie hat den Fraktionsvorsitz im Stadtrat abgegeben für den Wahlkampf und wird nach eigenem Bekunden auch nicht für den vakanten Parteivorsitz in Mönchengladbach kandidieren, wenn am 2. April eine Nachfolgerin für Anita Parker gewählt wird. Sie wird stattdessen in Bielefeld bei der Landesversammlung der Grünen Jugend weilen. Land statt Kommune – ein Signal. Der Co-Vorsitzende der Mönchengladbacher Grünen ist übrigens Martin Wirtz, der dieses Amt auch weiter ausführen wird. Zingsheim-Zobel hingegen kündigt an, ihr Ratsmandat zurückzugeben, sollte sie in den Landtag einziehen.