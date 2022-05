Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : Das ist der FDP-Kandidat Daniel Winkens

Langweilig sei ihm eigentlich nie, sagt der 31-Jährige. Foto: Mario Büscher

Mönchengladbach Im Mönchengladbacher Süden (Wahlkreis 50) rechnet Daniel Winkens sich nur Außenseiterchancen aus. Wie er zur FDP gekommen ist und was er nach einem langen Wahlkampftag macht.

Daniel Winkens ist mit dem Fahrrad da. Abgeschlossen an einem der Ständer, neben dem Café am Marktplatz in Rheydt. Das bedeutet auch, dass an diesem Tag gutes Wetter ist. Denn sonst wäre Daniel Winkens nicht mit dem Fahrrad da. Er fährt nur bei gutem Wetter. „Dann aber gerne“, sagt er. Im Moment sei er öfter am Marktplatz. Ist noch Wahlkampf und Winkens ist Landtagswahlkandidat für die FDP im Wahlkreis 50. „Ich bin ja Realist“, sagt Winkens, „und meistens gewinnen zwei andere Parteien die Direktmandate.“ Der 31-Jährige gebe trotzdem alles. Vor dieser Wahl hat er etwas mehr Zeit, konnte schon früh Termine vor Ort wahrnehmen, wenn er im Homeoffice war. Seit 2019 ist er Büroleiter des FDP-Landtagsabgeordneten Andreas Terhaag, der kandidiert im Nachbarwahlkreis. Nicht unpraktisch.

Das mit den Wahlplakaten sei eine Heidenarbeit, so Winkens. Nach dem ersten Mal aufhängen seien viele zerstört worden – durch das Wetter, deshalb habe er nochmal rangemusst. Jetzt hängen die Plakate in der Stadt. Winkens will „Talente überall fördern“. Das steht auf den Plakaten und das sagt er auch beim Milchkaffee in der Stadt. Die schwarz-gelbe Landesregierung habe viel gemacht im Bildungsbereich. Noch nicht genug, aber Politik brauche eben auch Zeit. „Manchmal haben die Menschen da eine falsche Erwartungshaltung“, sagt Winkens.

Er selbst hat erst Geschichte und Politik studiert und 2015 dann eine Ausbildung zum Groß- und Handelskaufmann angeschlossen. Darum war der Wahlkampf 2017, als der das erste Mal für den Landtag kandidierte, auch etwas stressig. Aufgewachsen ist der FDP-Kandidat in Odenkirchen, hat dann in Rheydt gewohnt und seit zwei Jahren lebt er in Güdderath. Er würde sich „auf jeden Fall“ als Mann aus dem Gladbacher Süden beschreiben und lebt gerne dort. Auch wegen der Radtouren. In der FDP ist Winkens seit 2008. Mit einem Freund habe er sich damals auf einer Party unterhalten: „‘Wie könnte man sich engagieren?‘ haben wir uns damals gefragt“, sagt Winkens. Dann sei er zu einer Veranstaltung der Liberalen gegangen. „Eigentlich wollten wir uns noch andere Parteien anschauen“. Aber daraus sei nichts geworden, die FDP habe ihn überzeugt.

Winkens hat früher in seiner Freizeit Tennis gespielt, aber das macht er heute nicht mehr. „Ich bin ein vielseitiger Mensch und treffe gerne Freunde. Langweilig wird mir eigentlich nie“, sagt er. Nach langen Tagen mache er sich zu Hause eine Wasserpfeife an. Oder geht ins Shishacafé. Vielleicht ja auch nach der Wahl. Mit dem Einzug ins Parlament dürfte es für ihn aber knapp werden.