Landtagswahl 2022 in Mönchengladbach : 19.000 Briefwahlanträge in zwei Tagen

Noch nicht in allen Haushalten sind die Wahlbenachrichtigungen eingetroffen. Dies muss bis zum 24. April geschehen. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Für die Landtagswahl am 15. Mai zeichnet sich ein neuer Briefwahl-Rekord ab. Aber auch schon jetzt kann gewählt werden. Was Wähler jetzt wissen sollten.

Seit vergangenem Dienstag läuft die Landtagswahl auch in Mönchengladbach. Ab dem 19. April können Briefwähler nämlich ihre Stimme für den Wahlgang am 15. Mai bereits abgeben in den Wahlscheinbüros der Stadt. Und das werden viele sein: Die Stadt rechnet nach den Erfahrungen der vergangenen Wahlen unter Pandemiebedingungen mit bis zu 50.000 Briefwählern in Mönchengladbach. Insgesamt wurden rund 184.000 Wahlbenachrichtigungen zugestellt, das heißt: Mehr als 25 Prozent der Wahlberechtigten wären dann Briefwähler.

Der Trend ist schon nach den ersten Tagen eindeutig: „Bisher sind beim Wahlamt rund 19.000 Wahlscheinanträge eingegangen“, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Der überwiegende Teil der Anträge, etwa 13.000, ging über den Online-Antrag ein, der über die städtische Homepage aufzurufen ist. Seit Öffnung der Wahlscheinbüros am Dienstag haben bis Mittwochnachmittag rund 500 Wähler persönlich ihren Wahlschein beantragt. Die übrigen bisher rund 5500 Wahlscheinanträge gingen per E-Mail und per Post ein.

„Das Wahlamt ist hierauf gut vorbereitet“, so der Stadtsprecher. In den beiden Wahlscheinbüros im Vitus Center und im Rathaus Rheydt seien 24 Mitarbeiter damit beschäftigt die per Brief, online oder persönlich gestellten Wahlscheinanträge zu bearbeiten. Der sich abzeichnende erneute Briefwähler-Rekord wird aber auch am Wahlsonntag für mehr Arbeit sorgen: Denn auch die Briefwahl-Stimmen dürfen erst am 15. Mai nach 18 Uhr ausgezählt werden. Um die Menge zu bewältigen, hat die Stadt deshalb jetzt 70 statt wie bisher 60 Briefwahlbezirke eingerichtet. Deshalb werden auch 2500 statt wie zuletzt 2400 Wahlhelfer benötigt.

Wer die Briefwahl beantragen möchte, braucht dazu nicht unbedingt die Wahlbenachrichtigung. In den Wahlbüros reicht dazu ein Ausweisdokument. Am Mittwoch waren auch noch nicht alle gut 184.000 Wahlbenachrichtigungen zugestellt. Das muss den Angaben der Stadt zufolge auch noch nicht sein: Der späteste Zustelltag ist der 21. Tag vor dem Wahltermin, also diesmal der 24. April.